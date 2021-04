Apre il nuovo hub vaccinale all'aeroporto di Caselle, 200 dosi somministrate oggi [FOTO e VIDEO]

Inaugurato questa mattina il nuovo hub vaccinale anti-Covid all'Aeroporto di Torino Caselle. Allestito al piano arrivi, su una superficie di 1500 quadri, è suddiviso in quattro distinte aree: accettazione, anamnesi, box per la somministrazione e sala di controllo post vaccino.

L'allestimento è stato curato da Sagat in collaborazione con l'Asl TO4.

Oggi saranno vaccinate circa 200 persone, ma, una volta che il sistema sarà entrato a pieno regime, diventeranno 500, con la possibilità di arrivare fino a 1000, in base all'effettiva disponibilità delle forniture delle dosi.