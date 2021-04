Gli angeli della “Taurinense” a supporto della popolazione libanese

I caschi blu italiani della Brigata Alpina “Taurinense”, nel corso della donazione hanno voluto evidenziare, per il tramite del Colonnello Giulio Arseni, l'importanza di uno sforzo congiunto per contrastare insieme la pandemia che sta profondamente colpendo il Libano. Il Comandante del Reggimento Logistico, rivolgendosi al Sindaco, Mr. Khalil Srour, e alla Dottoressa Siam Droubi Direttrice del Centro, ha inoltre ricordato “come il legame tra Italia e Libano sia una realtà indissolubile che deve tendere a costruire sempre nuove opportunità di supporto, specialmente in un momento in cui la crisi economica nel Paese dei Cedri sta fortemente condizionando le condizioni di vita della popolazione”.