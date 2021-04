Grownnectia lancia il nuovo percorso di accelerazione per Startup “Pay4growth Traction”

Continua il successo di Grownnectia la PMI innovativa che si occupa di incubare e accelerare la crescita di startup con la sua “Italian way of making startup”.

Oggi Grownnectia, grazie anche all’importante raccolta finanziaria dell’ultima campagna di crowdfunding, sta continuando a crescere in maniera decisa incrementando i fatturati e l’apertura delle sedi locali sta garantendo anche una ulteriore capillarità dei servizi distribuiti su tutto il territorio nazionale.

A brevissimo partirà il nuovo Pay4growth Traction un percorso di accelerazione brevettato a livello europeo, che in soli 90 giorni permette alla startup di raggiungere la traction che desiderano. “La traction indica lo stato di salute e benessere di una startup. Traction significa crescita e senza crescita un progetto di business è destinato a fallire” sono le parole di Massimo Ciaglia (Ceo di Grownnectia) che continua, “Il successo di una startup è fortemente legato a questo aspetto. Con un metodo scientifico che permetterà alla startup di scalare, creando dei funnel di vendita automatici e dove la Startup sarà seguita da mentor e super coach, professionisti che hanno già fondato aziende o sono arrivati ad una exit”.

E tra questi super coach non possiamo non citare Fabrizio Perrone, founder di Buzzoole e di 2Watch, Nicola Di Campli con 4 exit alle spalle, Luca Barboni, pioniere del Growth Hacking in Italia e moltissimi altri.

Sono ormai quasi 400 le startup che hanno già dato fiducia a Grownnectia, 70 sono state incubate e 6 sono entrate nel portfolio, a cui si aggiungeranno a breve nuove operazioni di investimento.

Tra le aziende che hanno seguito il percorso Pay4growth Traction non si può non citare Miomeal un esempio di startup che è riuscita a raggiungere traction in brevissimo tempo: arrivata come una semplice idea di business, è oggi un servizio di “Meal Plan” a domicilio, made in Italy, e che aiuta a controllare la propria alimentazione.

In merito al percorso Pay4growth Traction portato avanti con Grownnectia Marco Coscarella founder di Miomeal ha dichiarato: “È stato fondamentale, in quanto ha permesso di validare il servizio e con l’indispensabile supporto del loro team sono stati raggiunti risultati impensabili”.

Conclude Massimo Ciaglia: “Per l’innovazione è un momento d’oro anche a livello governativo, la presenza di un Ministero dedicato dimostra l’attenzione a livello nazionale e l’importanza per il tessuto produttivo di contaminarsi con la parte più dinamica dell’impresa e della ricerca, noi con il capitale raccolto lanceremo nuovi servizi e questo ci consentirà di accompagnare tanti giovani imprenditori verso il successo, in un momento in cui, anche a causa della crisi pandemica, la disoccupazione giovanile sta crescendo e serve riconnettere il talento all’opportunità”.

Per ulteriori approfondimenti sul percorso Pay4growth è possibile visitare il sito www.grownnectia.com

Per informazioni e approfondimenti Grownnectia:

email: info@grownnectia.com

Tel. +39 06 87738739