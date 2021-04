Oltre 900 chili di carne mal conservata: i Nas chiudono una macelleria nella zona di Ivrea

Aveva 920 chilogrammi di carne (e prodotti derivati) conservati in cattive condizioni. Per questo motivo i Nas di Torino hanno denunciato il titolare di una macelleria della zona di Ivrea, esercizio trovato senza i basilari requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme di legge.

In particolare, durante i controlli è stato scoperto un diffuso stato di sporcizia sia nei locali che presso le attrezzature, così come nelle aree in cui la carne veniva conservata e lavorata. Incrostazioni, tracce di unto e residui alimentari abbandonati. Inoltre è stata scoperta una zona in cui i rifiuti alimentari venivano conservati a temperatura ambiente senza alcuna precauzione, mentre i 920 chili di carne erano congelati senza etichettatura o possibilità di tracciare e riconoscere la provenienza.