L'educazione finanziaria come strumento di inclusione

Ha preso il via mercoledì 21 aprile il corso di formazione on line in educazione finanziaria per operatori e operatrici del sociale. Organizzato dalla Fondazione don Mario Operti con il contributo del Consiglio regionale del Piemonte e dell’Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura, il corso si articola in tre giornate di lezione suddivise in due sezioni, dedicate ad altrettanti aspetti dell’educazione finanziaria.