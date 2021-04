Blitz No Tav: nella notte imbrattati con scritte i muri di Telt

I No Tav hanno imbrattato la sede di Telt nel capoluogo, in via Paolo Borsellino. Questa notte sui muri della società italo-francese, incaricata di progettare e poi gestire la Torino-Lione, sono sono stati tracciati schizzi di vernice nera e scritte.

Un gesto che arriva a pochi giorni dall'avvio del cantiere per realizzare il nuovo autoporto a San Didero, che ha riacceso le proteste contro l'opera in Val Susa. Negli scorsi giorni i No Tav hanno denunciato come i lacrimogeni lanciati dalla polizia abbiano ferito un'attivista di Pisa, poi ricoverata alle Molinette.

Le forze dell'ordine ora visioneranno le immagini delle telecamere, con la speranza di individuare i responsabili.