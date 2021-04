Commozione e silenzio per l'ultimo saluto di Rivalta al sindaco De Ruggiero

Silenzio e commozione questa mattina a Rivalta, per l'ultimo saluto al sindaco Nicola De Ruggiero, vinto lunedì dal tumore che lo aveva colpito alla fine dello scorso anno e che lui aveva raccontato e affrontato con coraggio in questi mesi.

Funerali e lutto cittadino

Ieri sera era stata allestita la camera ardente presso il Castello degli Orsini, alle 10.30 di oggi si è svolta la cerimonia funebre nella chiesa dei santi Pietro e Andrea Apostoli. Il vice sindaco Sergio Muro e il parroco don Stefano Revello hanno ricordato la figura dell'uomo e del politico. Oggi a Rivalta è stato proclamato il lutto cittadino ed anche i commercianti hanno partecipato al dolore della comunità, abbassando le saracinesche in segno di vicinanza al sindaco scomparso a 67 anni.

Laureato in Medicina con una specializzazione in Malattie Infettive e Sanità Pubblica, De Ruggiero era dirigente della Asl To 3 ed era già stato sindaco di Rivalta dal 1993 al 2002 e assessore all'Ambiente della Regione Piemonte dal 2005 al 2010 nella Giunta di Mercedes Bresso.

Il ricordo del mondo della politica

Numerosi gli esponenti, di tutte le forze politiche, sia locali che regionali, presenti alla cerimonia. "La sua scomparsa - ha commentato la sindaca di Torino Chiara Appendino - lascia un profondo vuoto. La sua è stata una vita dedicata con passione e abnegazione alla Cosa Pubblica". Anche il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia lo ha ricordato con commozione: "Coloro che lo hanno conosciuto ricordano la dedizione e l’impegno con cui ha ricoperto i suoi incarichi istituzionali".

Toccante il ricordo che ne hanno fatto due primi cittadini che avevano conosciuto bene De Ruggiero in questi anni, Paolo Montagna e Giampiero Tolardo. "Ci ha lasciati un grande Sindaco, un uomo generoso che ha dedicato la sua vita agli altri, dentro e fuori le istituzioni - ha detto Montagna - La Città di Moncalieri si stringe attorno ai suoi familiari, ai tanti compagni di strada, alla Comunità Rivaltese per cui ha lavorato fino all’ultimo".

"Riesco a scrivere queste poche righe solo ora, ma il nostro mestiere Nicola, ci porta a fare una vita frenetica che in fondo ci piace perchè è piena della soddisfazione di ciò che riusciamo a fare per le nostre comunità e tu questo lo sapevi molto bene", ha dichiarato il sindaco di Nichelino Tolardo, parlando come se De Ruggiero fosse ancora lì, davanti a lui. "Sei stato per Rivalta un Sindaco capace ma prima ancora un uomo buono che aveva scelto di mettersi a disposizione dei propri cittadini. La tua scomparsa Nicola, lascia un vuoto in tutti i noi, per questo esprimo a nome della città di Nichelino le più sentite condoglianze alla tua famiglia e all'intera città di Rivalta".