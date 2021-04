Da Torino il sostegno ai lavoratori dello spettacolo ricevuti a Roma: "Il nostro settore va riformato"

È in corso sotto la prefettura di piazza Castello un presidio indetto dal coordinamento Lavoratori dello Spettacolo Piemonte, in occasione dell'incontro a Roma tra la rete intersindacale RISP e i ministri Dario Franceschini e Andrea Orlando. Sit-in analoghi si tengono in contemporanea anche in altre città d'Italia.

"Subito una vera legge di riforma"

L'auspicio, in un momento così delicato per tutto il settore, è che con questo primo confronto sia istituito "un tavolo interministeriale per discutere e costruire la legge di riforma" che regoli il mondo del lavoro. Inoltre, le maestranze richiedono l'accreditamento dell’intera contribuzione figurativa per gli anni 2020 e 2021.

"La necessaria chiusura dello spettacolo - spiegano i referenti - dopo averci messo di fronte, per l’ennesima volta, la storica debolezza normativa del nostro settore, fatta di lacune e debolezze contrattuali, deve darci lo slancio per rielaborare totalmente quell’impianto normativo, per prima cosa con l’istituzione di un reddito di continuità che superi completamente l’attuale modello assicurativo".

Paura di una ennesima falsa ripartenza

Il documento redatto in questi mesi dal network nazionale "Professionisti Spettacolo e Cultura - Emergenza Continua" e dalla RISP sarà consegnato anche alle autorità locali nel corso del presidio.

Rispetto alla riapertura prevista in zona gialla, le aspettative non sono rosee: "Come possiamo pensare che funzioni, con tutte le limitazioni alla capienza sale? - spiega Elio Balbo, tecnico audio e luci -. Sarà l'ennesima falsa ripartenza".