Riaperture e trasporto scolastico, Gabusi: "Troppo poco tempo per adeguarsi, chiediamo buon senso"

"Arrivare al 70% a scuola è una capienza complicata ed è difficile rispettarlo. Ma al tempo stesso è complesso di giovedì modificare gli orari della scuola". L'assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, si prepara così al primo suono della campanella in Giallo. Un traguardo non semplice da tagliare, in così poco tempo.

"Potrebbero esserci disagi - prosegue Gabusi - che non sono dovuti all'inefficienza o all'incapacità di programmare, ma al fatto che in un giorno lavorativo è complicato mettere in campo scelte differenti".

"Abbiamo piani al 75% già approvati a gennaio che però prevedono il doppio turno di scuola - prosegue -, ma è evidente che in un giorno solo non si può attivare il doppio turno a scuola, oltre al fatto che bisogna pensare se sia opportuno farlo all'ultimo mese e mezzo di scuola, con un meccanismo in piedi anche per gli esami". Pronti al massimo sforzo, ma mezzi e uomini non sono infiniti

"Noi mettiamo a disposizione lo sforzo massimo dell'azienda di trasporto. Chiediamo alle persone di rispettare le regole, perché naturalmente vogliamo garantire ai nostri studenti di andare a scuola in sicurezza. I primi giorni ci serviranno anche per ritarare i servizi e mettere a disposizione tutti i mezzi che abbiamo. Che non sono infiniti, così come non sono infiniti gli autisti".