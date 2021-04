Stazione Bengasi, il debutto sfortunato dell'ascensore: "fuori servizio" dopo metà giornata

L’avviso è stato pubblicato sui canali social di Gtt, che oggi alle 13 aveva “preso in consegna” la stazione da Infra.To. La notizia ha scatenato inevitabilmente l’ilarità di diversi cittadini, che hanno ironizzato sul fatto che dopo nove anni di attesa per avere il prolungamento della metropolitana, il primo intoppo si sia registrato dopo mezza giornata .

In realtà, come fatto notare da residenti e commercianti, al di là dell’inaugurazione avvenuta alla presenza delle autorità, in superficie i problemi non sono pochi. Anzi. A Italia ’61, per esempio, è utilizzabile una sola stazione, quella lato grattacielo.

Rimane la buona notizia per l’inaugurazione di un’infrastruttura capace di portare a Bengasi e Italia ’61 decine di migliaia di persone ogni giorno. Passeggeri che, almeno per questa sera, dovranno fare a meno dell’ascensore esterno, guastatasi dopo qualche ora di onorato servizio.