Grazie ad AGIS anche quest’anno il cinema ha incontrato la Scuola

Anche quest’anno il connubio cinema e didattica si è rivelato vincente. A dimostrarlo sono i risultati conseguiti dall'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo che per l’anno scolastico 2024/2025 ha registrato una partecipazione straordinaria di studenti. Le attività proposte, tutte gratuite, hanno coinvolto, infatti,10.300 studenti e 1.200 docenti del Piemonte.

Le proiezioni sono state offerte alle scuole regionali di ogni ordine e grado grazie al sostegno del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura attraverso il Piano Nazionale di Cinema per la scuola, e a quelle nell’ambito di Cinema al Cinema, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e al Consiglio Regionale del Piemonte – Organismi Consultivi.

Il cinema del resto si conferma uno strumento privilegiato per favorire il processo di apprendimento e per facilitare il dialogo non solo tra pari, ma anche tra i ragazzi ed i docenti. Sebbene oggi gli studenti sembrino più coinvolti da altri mezzi di comunicazione ed espressivi, il cinema dimostra di mantenere il suo fascino e di essere capace di raggiungere sia le menti che i cuori degli studenti.

"L'educazione attraverso il cinema – ha sottolineato Marta Valsania, segretaria generale di AGIS Piemonte Valle d’Aosta –rappresenta un'opportunità straordinaria: il suo linguaggio universale favorisce l’immedesimazione e la comprensione intuitiva di contenuti complessi, stimolando il pensiero critico, la creatività e, non da ultimo, il piacere di condividere un’esperienza collettiva."

I progetti che in quest’anno scolastico hanno preso vita sono stti numerosi.

Grazie a Sistema Cinema. Il cinema come linguaggio, strumento, professione, giunto alla sua 2° edizione, sostenuto nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola – bando Progetti di rilevanza territoriale, sono state realizzate 34 proiezioni accompagnate dall’intervento di un esperto o di un’esperta, 6 proiezioni seguite da una lezione interattiva sulle tematiche del doppiaggio a cura di ODS Operatori Doppiaggio e Spettacolo, 10 laboratori per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di secondo grado. Sono stati avviati inotr 3 corsi di formazione online che hanno coinvolto i docenti e 10 visite guidate al Museo Nazionale del Cinema. Ancora rivolti ai docenti, sono partiti anche 2 focus group a cura di Fondazione Fitzcarraldo. Il progetto ha coinvolto 6027 studenti, 746 insegnanti, 16 sale cinematografiche nei comuni di Acqui Terme, Asti, Avigliana, Bra, Candelo, Carmagnola, Cuorgnè, Pinerolo, Settimo Torinese, Torino e Vercelli.

Il progetto ABCINEMA. Il linguaggio filmico tra scuola, sala e web, ha permesso la realizzazione di 11 proiezioni con intervento di un esperto o di un’esperta, e di 10 proiezioni accompagnate da una lezione interattiva a cura del collettivo MIRA (Milena Tipaldo e Alessandra Atzori) Si sono poi tenuti 7 laboratori per le scuole primarie abbinati alla visita del Museo Nazionale del Cinema di Torino e 7 corsi di formazione online per il corpo docente.

In tutto sono stati coinvolti 2.676 studenti, 338 insegnanti e 8 sale cinematografiche nei comuni di Aosta, Bardonecchia, Borgo Vercelli, Bra, Saint Vincent, Torino, Valperga e Villarperosa.

Aspettando l’8 marzo, infine ha permesso di celebrare la Giornata Internazionale della Donna, con il sostegno degli Organismi Consultivi – Consiglio Regionale del Piemonte, in 8 sale cinematografiche nei comuni di Alessandria, Asti, Biella, Borgomanero, Cuneo, Omegna, Torino e Vercelli. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sono stati invitati a riflettere grazie alla proiezione del film C’è ancora domani di e con Paola Cortellesi. La pellicola è stata preceduta dall’intervento di un critico. Al termine della proiezione i ragazzi che hanno partecipato alla visione si sono confrontati sui temi della violenza domestica, del patriarcato, della resilienza femminile e della ricerca di libertà, sui diritti e sull’autonomia delle donne nell'immediato dopoguerra. Sono stati complessivamente coinvolti 1.621 studenti e 124 docenti.

Le occasioni di crescita e formazione per questo anno scolastico 2024/2025 termineranno con una proposta per il corpo docente che s’inserisce nell’ambito delle iniziative di Cinema al Cinema. Mercoledì 11 giugno, infatti, nelle sale Verdi di Candelo, Vittoria di Bra, Elios di Carmagnola, Lumière di Asti, Lumière di Pianezza e Petrarca di Settimo, verrà proiettato Guida pratica per insegnanti di Thomas Lilti, un film che esplora le sfide e le soddisfazioni dell’insegnamento. Gli eventi sono organizzati in collaborazione con la sezione piemontese del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e la proiezione sarà accompagnata dall’intervento di un ospite in sala.