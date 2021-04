Ruba la pistola del nonno e confeziona in casa droga per lo spaccio: arrestato 25enne con un complice

I carabinieri hanno arrestato a Busano, nel Canavese, due ragazzi di 25 e 30 anni per detenzione di stupefacenti e possesso di armi.

Durante una perquisizione in casa del primo, sono stati rinvenuti 50 grammi di marijuana, alcuni grammi di crack e 95 capsule di anfetamina, il tutto già suddiviso in dosi e pronto per lo spaccio.

Il pusher custodiva anche una pistola calibro 22 con 26 proiettili, che è risultata essere stata rubata al nonno del giovane.