Paolo Mengoli ospite oggi su Radio Alfa

Mauro Forcina e Fulvio Favata, nichelinesi con ventennale esperienza nella conduzione radiofonica, sono protagonisti anche domani, come tutti i giorni, nella mattinata di Radio Alfa.

La puntata di oggi, Sabato 24 Aprile, in onda dalle 9 alle 12, avrà come ospite speciale Paolo Mengoli.

Bologna, città che ha regalato i più grandi nomi al mondo della musica leggera italiana, è anche la città dove nasce Paolo Mengoli.

È del 1969 il suo primo successo con la canzone “Perché l’hai fatto” scrittagli appositamente per lui da Mino Reitano e con la quale partecipa alle manifestazioni “Un disco per l’estate” e “Il Cantagiro”, ottenendo ottimi e lusinghieri risultati, vendendo oltre 500.000 copie tra Italia e l’Estero.

Ha partecipato a varie edizioni del Festival di Sanremo, Un Disco per l’Estate e del “Cantagiro” vincendolo con la canzone “Mi piaci da morire”.

Lo vedono costantemente ospite a varie trasmissioni Rai come: “Telethon”, “Mattina in famiglia”, “La vita in diretta”, “I Fatti Vostri”, “I Migliori Anni”, “I Soliti Ignori”, “La prova del cuoco”.

Paolo Mengoli fa parte, in qualità di giurato e presidente di giuria, nelle varie selezioni di cantanti e autori partecipanti al “Festival di voci e volti nuovi” di Castrocaro Terme.

Paolo Mengoli presenta su Radio Alfa l’ultimo singolo dal titolo “Io voglio stare con te”. Una Donna che con cautela si riaffaccia all' Amore ed un vero Uomo che, seppur manifestando i suoi sentimenti, è disposto ad attendere pur di averla vicino. Questa è la tematica del brano di stampo melodico ma con sonorità attualissime, è stato composto a quattro mani da Paolo con Luigi Mosello, la voce tipicamente italiana del cantante veste perfettamente su un arrangiamento che dal pop passa quasi al rock nell' inciso

Ti aspettiamo alle 09,00 su Radio Alfa, in radio sulla frequenza 94.200 a Torino e Provincia, 90.100 per il Canavese, in DAB+ Digital Radio, in diretta facebook sulle pagine di Torinoggi e MFinFM,

ASCOLTA RADIO ALFA IN STREAMING DAL SITO INTERNET www.radioalfacanavese.it