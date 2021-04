Rivalba, non si hanno più notizia di Francesco Cimino: l'apprensione di parenti e amici rientra in serata

Rivalba, non si hanno più notizia di Francesco Cimino: l'apprensione di parenti e amici

A Rivalba parenti ed amici sono in apprensione per la sorte di Francesco Cimino.

L'uomo, 77 anni, è andato via a bordo della sua Grande Punto blu' scuro (gas naturale/benzina), targata EK922T e non ha più fatto ritorno a casa. Indossava pantaloni azzurrini tipo tuta. Ha gli occhiali, di solito porta un berretto, e' molto stempiato: alto circa un metro e 65, si teme per la sua vita.

Se qualcuno dovesse incontrarlo, è pregato di avvisare subito i carabinieri e le forze dell'ordine, che sono già state allertate della sua scomparsa).

Per fortuna, in serata è giunta l'attesa buona notizia: Francesco Cimino è stato ritrovato dai carabinieri, in evidente stato confusionale ma vivo.