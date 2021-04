A 190 km orari in tangenziale per evitare un controllo: 53enne fermato a Grugliasco dopo la fuga. Il suv che guidava era rubato

Per non fermarsi a un controllo della polizia, si è dato alla fuga in tangenziale, arrivando a toccare i 190 km orari. Poi l'inseguimento è proseguito, tra varie infrazioni, nelle vie di Rivoli, Collegno e Grugliasco, dove è terminato. L'automobilista, un uomo di 53 anni è stato fermato e denunciato dagli agenti. L'auto che guidava era stata rubata e con sè portava due coltelli a serramanico.

Il fatto è accaduto giovedì pomeriggio. La pattuglia della Sottosezione Autostradale stava percorrendo la tangenziale Sud in carreggiata nord, all’altezza del km 22, quando gli agenti hanno notato un Suv bianco sullo stesso tratto di strada che da un rapido controllo è risultato privo di copertura assicurativa e revisione periodica.

I poliziotti hanno affiancato il veicolo in modo da controllarlo in condizioni di sicurezza nella prima piazzola utile. Il conducente del Suv ha fatto un cenno d’intesa ma quando è stato in procinto di fermarsi nella piazzola indicata, improvvisamente ha accelerato e si è dato alla fuga. Nel tentativo di distanziare gli operatori di polizia, ha prodotto una serie di sorpassi azzardati e pericolosi, raggiungendo la velocità di 190 km/h.

Tallonato dalla pattuglia, ha effettuato repentini e imprevedibili cambi di corsia rischiando di collidere con gli altri veicoli fino a che ha imboccato lo svincolo “corso Francia”. L’inseguimento è proseguito sulla viabilità ordinaria dove l’auto in fuga ha superato le auto incolonnate al semaforo, rischiando l’investimento di pedoni.

Ha inoltre percorso svariati tratti in senso opposto di marcia sempre a velocità sostenuta lungo le vie di Collegno, Rivoli e Grugliasco. Qui, in via Bargiacchi, i poliziotti hanno affiancato il Suv che ha speronato l’auto della Polizia nel tentativo di guadagnarsi la fuga. L’auto, però, ha terminato la sua corsa andando a incastrarsi. L’uomo, un italiano di 53 anni, è stato fermato: nella sua borsa a tracolla gli agenti hanno rinvenuto due coltelli a serramanico con lama lunga 7 e 10 cm.

Dai successivi accertamenti è emerso che l'auto era stata rubata nel 2019, fatto che ha portato l’uomo a essere deferito in stato di libertà, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale e per la detenzione dei coltelli, anche per ricettazione. Dai riscontri effettuati, è emerso anche che il SUV, che in passato era stato di proprietà del denunciato, gli era stato confiscato ed era stato venduto all’asta a un nuovo proprietario, al quale, dopo le incombenze del caso, il veicolo è stato poi restituito.

Al reo sono state verbalizzate 12 infrazioni stradali per un importo complessivo di circa 1.500 euro e la decurtazione di 58 punti della patente. Il cinquantatreenne è stato segnalato alla Prefettura di Torino per la sospensione della patente.