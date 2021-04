Transumanza cittadina a Torino: nella notte centinaia di pecore in corso Francia

Centinaia di pecore in città, in un lento corteo tra le vie del quartiere Fabbrichetta. Hanno fatto il giro del web le immagini della transumanza avvenuta la scorsa notte nei pressi di corso Francia, all’altezza della fermata della metropolitana Marche, dove centinaia di pecore guidate dai loro pastori hanno attirato l’attenzione dei residenti.



Per lo spostamento, i pastori hanno scelto di muoversi di notte, al buio. Complice il coprifuoco, con le proprie pecore hanno percorso la città, imboccando via Eritrea. Un episodio raro, ma non così unico come si potrebbe pensare. Tanti infatti i residenti del quartiere Fabbrichetta che hanno ricordato come già diversi anni fa la transumanza diventasse un momento di gioia per i bimbi della zona.



Recentemente episodi simili si erano verificati dall’altra parte di Torino, presso tra San Mauro e il parco della Colletta. La transumanza, come noto, avviene in due periodi distinti dell’anno: a ridosso della stagione estiva e di quella invernale, quando i pastori spostano il bestiame per consentirgli di pascolare e di ripararsi. In una serata d’aprile, con il coprifuoco alle 22, Torino ha potuto riapprezzare il riproporsi di un rito antico, subito divulgato sui social network.