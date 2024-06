Pizzicato a rubare le parti elettriche del cruscotto a bordo di un'auto: un 33enne arrestato in corso San Maurizio

I carabinieri hanno arrestato nei giorni scorsi, in corso San Maurizio all’altezza di via Vanchiglia, un uomo di 33 anni già noto alle forze dell'ordine.



Oltre a essere sprovvisto di documenti, l'uomo è stato sorpreso dopo che aveva forzato un’autovettura per rubare parti elettriche del cruscotto. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario e l’uomo ristretto in camera di sicurezza in attesa della direttissima.