Il caso-Stellantis arriva in consiglio comunale: i sindacati hanno incontrato le forze politiche. "Serve che le istituzioni intervengano"

L’incontro era stato richiesto dai delegati in preparazione del Consiglio Comunale aperto di mercoledì 28 aprile che avrà all’ordine del giorno proprio i temi dell'automotive e delle possibile politiche di sostegno per salvaguardare l'innovazione da una parte e l'occupazione dall'altra, in una città a fortissima vocazione automobilistica. Ma che negli ultimi anni (soprattutto dopo le recenti operazioni di fusione di Fca con Psa e le tante ore di cassa integrazione annunciate) comincia a coltivare più di un timore.

Timori che sono stati messi sul tavolo, di fronte ai rappresentanti delle istituzioni. "Le sfide del futuro - prosegue Provenzano - passano da una sinergia pubblico/privato verso la transizione ecologica quale via obbligata sia per l’ambiente che per l’industria. Il sindacato unitamente ai lavoratori del settore chiedono attenzione e proposte concrete per superare questa fase di difficoltà".