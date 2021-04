Settimana con piogge intermittenti e sbalzi di temperatura su Torino e provincia

Il Nord Ovest è interessato da un flusso di correnti umide e instabili da Sud Ovest, che faranno transitare perturbazioni con precipitazioni intermittenti ed altalena termica. Mentre come nota di cronaca il Sud invece risulterà coinvolto per alcuni giorni da un richiamo di aria più calda di matrice nord-africana, sinonimo di estate anticipata.

Diciamo che questo aprile si congeda avendoci regalato un ventaglio climatico molto variegato dove ancora però mancano le precipitazioni di marca atlantica, vera costante meteorologica di stagione.

Da oggi, martedì 27, a giovedì 29 aprile, cielo generalmente nuvoloso o coperto con possibili piovaschi sparsi nella giornata di oggi. Tregua con più schiarite mercoledì e poi nuovamente piovaschi giovedì.

Colonnina di mercurio in continua altalena con minime che si sono alzate a causa dell’aria mite e decremento domani dei valori massimi. Poi nuova ripresa su valori primaverili. Quota neve 2000 metri. Minime in pianura intorno 11- 12°C e massime 17 - 18°C. In pianura venti moderati da Nord.

Da venerdì 30 Aprile. Previsione ancora da confermare che parrebbe indicare meteo molto incerto con locali piovaschi che parrebbero anche confermati nel weekend, che sarà fresco.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino