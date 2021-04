"Torinesi dell'anno": con Sergio Rosso e Giovanni Cottino vincono la solidarietà e il servizio al prossimo

La solidarietà e il servizio al prossimo. Non sono certo casuali gli ambiti scelti dalla Camera di Commercio di Torino per individuare le due personalità che riceveranno il premio di "Torinese dell'anno" per il 2019 e per il 2020. Si tratta infatti di Sergio Rosso e di Giovanni Cottino. Il riconoscimento - ormai dal 1977 - viene riservato a chi ha offerto un contributo speciale nel proprio settore di attività, economia, arte, scienza, sociale. Una cerimonia doppia, quest'anno, visto che proprio a causa della pandemia si "recupera" il 2019 affiancandolo appunto all'edizione 2020.

Due profili al servizio del prossimo

Rosso, imprenditore di 75 anni, è alla guida degli Asili Notturni Umberto I, struttura assistenziale dove ogni anno, grazie al contributo di oltre 200 volontari, vengono offerti circa 60mila pasti caldi, cinquemila notti al coperto ai senza fissa dimora e cinquemila interventi sanitari. Durante la pandemia, in particolare, questo servizio non è mai venuto meno, grazie agli interventi che gli Asili Notturni hanno garantito anche sotto il profilo sanitario.

Cottino, invece, classe 1927 attraverso le attività della “Fondazione Giovanni e Annamaria Cottino” rappresenta un esempio instancabile di uomo, imprenditore e filantropo in chiave contemporanea. Attiva in particolare nella formazione dei più giovani e nella promozione dell’innovazione in chiave sociale, nel corso del 2020 a fronte della crisi pandemica, la Fondazione Cottino si è spesa in prima persona per affrontare (e dove possibile, risolvere) le emergenze economiche e le nuove povertà che sono state generate da questa situazione di crisi diffusa.