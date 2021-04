Omicidio al Caf di via Martorelli, chiesta conferma condanna a trent'anni per Marco Sapino

Il 23 marzo 2019 in un Caf in via Martorelli, a Torino, fu trovato il corpo senza vita di un carrozziere, Adriano Lamberti, 43 anni. Si trattò di un omicidio di cui è stato imputato l'allora gestore del centro, Marco Sapino, per il quale, oggi, la Procura Generale ha chiesto alla corte di Assise di appello la conferma a 30 anni di carcere che gli era stata inflitta al processo di primo grado al termine di un rito abbreviato.

Tra un mese la sentenza

La sentenza è prevista il mese prossimo. Nelle scorse settimane al difensore di parte civile è arrivata una lettera in cui viene chiamato in causa nella vicenda un ex dipendente del carrozziere. L'imputato, che aveva già confessato, ha replicato che l'uomo non c'entra nulla con quanto accaduto. Secondo la ricostruzione originaria dell'accusa Lamberti e Sapino litigarono intorno alla somma di 14 mila euro che sarebbe stato il frutto di una truffa a un'assicurazione.

Al gestore del Caf è contestata l'aggravante dalla premeditazione, che però secondo la difesa è da escludere. "Il mio assistito - ha detto l'avvocato Fabrizio Bernardi rivolgendosi alla Corte - si è assunto le proprie responsabilità. Ma voi non dovete agire per suggestioni o per ipotesi, che sono il nemico delle certezze, ma sulla base dei fatti".

Colpi esplosi accidentalmente

Sapino ha detto che durante la colluttazione furono esplosi accidentalmente due colpi di pistola che raggiunsero il carrozziere: poi lui percosse per circa 20 volte alla testa l'antagonista con il calcio dell'Arma. E furono queste le lesioni che portarono alla morte.