Tenta di rubare in un supermercato e scatena un parapiglia sotto i portici di via Cernaia

Era entrata all’interno di un supermercato ubicato nei pressi della stazione Porta Susa lo scorso lunedì pomeriggio; la donna era ben nota agli addetti dell’esercizio in quanto responsabile di numerosi furti nel recente passato.

Anche questa volta si è presentata alla cassa per pagare alcuni prodotti di poco valore, mentre altri li aveva occultati fra i vestiti; la cassiera le chiedeva dunque di mettere tutto sul nastro della cassa. Ma a questo punto la donna, di circa 50 anni, aggrediva l’addetta lanciandole contro una bottiglia di acqua e usciva precipitosamente dal negozio.

Inseguita da personale del supermercato, la cinquantenne cercava rifugio all’interno di una vicina libreria; una volta all’interno, vedendosi braccata, si armava dell’asta usata dal titolare per alzare la serranda ed usciva nuovamente fuori, sotto i portici di via Cernaia, cercando di colpire sia i dipendenti del supermercato che chiunque le sbarrasse il passo.

Interveniva in quel frangente personale del Commissariato Centro, nei cui confronti la donna opponeva una strenue resistenza non lesinando calci, sputi e minacce di morte all’indirizzo dei poliziotti. La donna è stata arrestata per tentata rapina impropria, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.