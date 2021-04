Come diventare un croupier di casinò

Se sei interessato a diventare un croupier, una delle prime cose da considerare è quanta istruzione ti serve. Abbiamo determinato che il 50% dei croupier ha un diploma di laurea. In termini di livelli di istruzione superiore, abbiamo scoperto che il 5% dei croupier ha un master. Anche se la maggior parte dei croupier ha una laurea, è possibile diventarlo con solo un diploma di scuola superiore.

Scegliere la giusta specializzazione è sempre un passo importante quando si cerca come diventare un croupier. Quando abbiamo ricercato le specializzazioni più comuni per un croupier, abbiamo scoperto che più comunemente guadagnano gradi di laurea o diplomi di scuola superiore. Altri gradi che vediamo spesso sui curriculum dei croupier includono gradi di laurea associati o diplomi.

Potresti scoprire che l'esperienza in altri lavori ti aiuterà a diventare un croupier. Infatti, molti lavori da croupier richiedono esperienza in un ruolo come quello di cassiere. Nel frattempo, molti croupier hanno anche una precedente esperienza di carriera in ruoli come barista o cameriera.

Qual è la abilità più importante per un croupier

Ci sono alcune abilità che molti croupier hanno per adempiere alle loro responsabilità. Dando un'occhiata ai curriculum, siamo stati in grado di restringere le competenze più comuni per una persona in questa posizione. Abbiamo scoperto che molti curriculum elencano capacità di comunicazione, capacità di servizio al cliente e capacità di leadership.

Quando si tratta delle abilità più importanti richieste per essere un croupier, abbiamo scoperto che molti curriculum hanno elencato il 50% dei croupier includendo il servizio clienti, mentre l'9% dei curriculum include i giochi di carte e Videoslots , e il 8% dei curriculum include le regole applicabili. Abilità difficili come queste sono utili da avere quando si tratta di eseguire responsabilità lavorative essenziali.

Quanto guadagna un croupier di casinò

Per un croupier di casinò medio, la paga normalmente parte da 8 e 10 Euro all'ora. Alcuni sono anche basati sull'esperienza. Così, se lavorassi 40 ore alla settimana per esempio, il che potrebbe non essere possibile nella maggior parte dei casi, torneresti a casa con 16.000-20.000 Euro all'anno.

I croupier possono finire per lavorare molte ore. Ci sono generalmente due schemi di turni: dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6 del mattino. Questo varia da casinò a casinò, ma siate consapevoli che vi sarà richiesto di lavorare molto tardi.

Qual è la differenza tra lavorare in un casinò terrestre e un casinò live studio