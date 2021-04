Confagricoltura Torino celebra la Giornata mondiale per la Salute e la Sicurezza sul lavoro con la sua campagna "Formato è sicuro"

"Dopo un anno dall’inizio della pandemia, ci siamo accorti che la percezione del rischio è cambiato, non solo nella quotidianità ma soprattutto negli ambienti di lavoro – dichiara il presidente di Confagricoltura Torino Tommaso Visca – e anche per questo motivo abbiamo avviato la campagna 'Formato è sicuro' per promuovere comportamenti sempre più responsabili all’interno delle aziende e per contribuire a ridurre ulteriormente gli infortuni sul lavoro".

Il presidente di Confagricoltura Torino sottolinea l’importanza della messa in atto di misure di prevenzione e protezione chiare e condivise, che intessano circa 70.000 addetti all’agricoltura sul territorio regionale. "L’ultimo anno, in particolare, ha visto protagonisti le imprese agricole e i lavoratori occupati nel settore primario farsi carico di portare avanti l’economia del Paese, esposti a nuovi rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro". Continua il presidente: "Come associazione di categoria ben radicata nel territorio abbiamo promosso una campagna di informazione e di consulenza per offrire un servizio completo alle aziende che, attraverso l'apporto di tecnici specializzati e figure dedicate, possono affrontare in maniera adeguata questo nuovo percorso di cambiamento e di crescita".