Auto dei carabinieri e sirene spiegate in via Pastrengo a Moncalieri, ma la rapina era un falso allarme

Nella tarda mattinata di oggi si è temuto il peggio a Moncalieri: pattuglie di carabinieri a bloccare via Pastrengo, sirene spiegate, ma alla fine si è scoperto che non c'era stata alcuna rapina alla filiale della banca Carige.

I militari dell'Arma erano entrati in azione, come da protocollo, dopo che il dispositivo collegato con la banca aveva dato l'avvertimento per una possibile rapina in corso. C'è stato un po' di movimento in borgo Mercato: chi si è trovato a passare di lì non ha potuto non notare i carabinieri armati pronti ad entrare in azione.

Alla fine si è scoperto che il dispositivo di sicurezza era scattato per sbaglio e che si trattava solo di un falso allarme. Dopo le verifiche del caso, la situazione è ritornata tranquilla.