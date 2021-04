Lotta alla solitudine nella grande città: il “Filo comune” mette in contatto telefonico gli anziani di Torino

“Posso essere messo in contatto con un'altra persona di Torino?”, ha chiesto Pasquale alcune settimane fa agli operatori della cooperativa sociale Zenith. La motivazione di questo desiderio è semplice: “Vorrei parlare con qualcuno e, allo stesso tempo, tenere compagnia a chi potrebbe averne bisogno, proprio come me”.

Da questa idea è nato “Il filo comune”, a cui si può prendere parte chiamando il numero 3666711794 o segnalando il proprio interesse alla pagina www.cooperativazenith.it/<wbr></wbr>index.php/il-filo-comune/.

Tramite questa iniziativa è possibile chiedere di essere messo in contatto con un altro over65enne della città. L’obiettivo è quello di trovare un’occasione per chiacchierare, raccontarsi, fare amicizia e, allo stesso tempo, offrire un po’ di sollievo a un’altra persona in questo periodo difficile..

Per partecipare o avere maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 3666711794.