La Municipale sequestra a Porta Palazzo 345 giochi senza il marchio CE

Continuano i controlli a Porta Palazzo dove ieri mattina la Municipale ha multato un altro negozio per aver messo in vendita giocattoli privi del marchio CE.

All'interno del grosso store in corso XI Febbraio i ‘civich’ hanno sequestrato 345 giocattoli per bambini che, oltre a essere privi di marcatura, avevano parti in plastica facilmente staccabili e pericolose per i più piccoli.

Nello stesso esercizio commerciale gli agenti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato 65 chili di buste di plastica non compostabili, anch'esse prive di qualunque dicitura sulla loro composizione.

Il gestore del negozio è stato sanzionato per un importo totale pari a 8.000 euro.