Nasce l'associazione Amici del Teatro Stabile di Torino

In un periodo di estrema difficoltà per il settore culturale, un gruppo di spettatori si raccoglie intorno al proprio Teatro per sostenerlo.

L’Associazione Amici del Teatro Stabile di Torino nasce dall’idea di alcune persone accomunate dalla passione per il teatro, che ha deciso di creare una realtà con lo scopo di promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di coinvolgimento e sviluppo di nuovi pubblici.

Il primo nucleo dei soci fondatori è composto da Mario Fatibene (Presidente) e da Alessandra Balbo di Vinadio, Franca Cassine, Paolo Ferrero, Gabriella Geromin, Domenico Morabito, Monica Trigona.

La finalità principale dell’Associazione è coinvolgere gli spettatori, farli partecipare in modo attivo alla vita del Teatro, creare un ponte tra artisti e pubblico favorendo le occasioni di incontro e dialogo. In quest’ottica, la prima iniziativa a firma degli Amici del TST è un ciclo di TALK TEATRALI, in cui il pubblico potrà conoscere più da vicino alcuni volti noti della scena teatrale.

Quattro appuntamenti che si svolgeranno online, da fine aprile a inizio giugno 2021, e che prevedono la partecipazione degli ospiti: Matthias Martelli, Olivia Manescalchi, Eugenio Allegri, Laura Curino. Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti, previa prenotazione.

Per prenotarsi occorre mandare una mail all’indirizzo amici@teatrostabiletorino.it <wbr></wbr>entro le ore 12.00 del giorno dell’evento in programma, dopo di che si riceverà via mail il link per collegarsi all’incontro sulla piattaforma Zoom.

I Talk Teatrali seguiranno questo calendario:

- lunedì 3 maggio, ore 21: incontro con Matthias Martelli - mercoledì 12 maggio, ore 21: incontro con Olivia Manescalchi - mercoledì 26 maggio, ore 21: incontro con Eugenio Allegri - mercoledì 9 giugno, ore 21: incontro con Laura Curino .

È possibile associarsi all’Associazione Amici del Teatro Stabile di Torino versando una quota di adesione annuale. Ci si può associare come socio ordinario (quota annuale a partire da 20€) o come socio sostenitore (quota annuale a partire da 100€). Chi sceglie di aderire all’Associazione potrà godere di alcuni benefit, tra cui: acquisto di abbonamenti e biglietti a tariffa ridotta, accesso anticipato alle promozioni speciali, partecipazione a incontri esclusivi con artisti e direttori artistici, visite guidate riservate ai soci, anteprime sul programma di stagione e ringraziamento sul sito del Teatro, nella pagina dedicata agli Amici.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Teatro Stabile di Torino.