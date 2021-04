Nichelino, l'ex sindaco Riggio attacca Tolardo: "Oggi è il candidato di chi aveva combattuto nelle elezioni nel 2016"

Un attacco diretto e frontale. Angelino Riggio, l'ex sindaco di Nichelino che appoggia il Polo delle Primarie (costituito da M5S, liste civiche ed ex componenti della Giunta) infiamma la campagna elettorale a Nichelino, prendendo le distanze in modo definitivo da Giampiero Tolardo, l'attuale primo cittadino, candidato per un secondo mandato dal Pd e dal centrosinistra.

Le accuse di trasformismo all'attuale sindaco

Il leader del movimento "Rinnovamento Democratico", In un video postato su Facebook, ha bollato Tolardo di trasformismo: "Cinque anni fa lo avevo appoggiato, in contrapposizione al Pd, ed abbiamo vinto. Ma poi il sindaco ha scambiato il ruolo assegnatoli dalla comunità in una proprietà personale. Ha licenziato l'assessora Sara Sibona, ha portato alle dimissioni Gabriella Ramello, ha licenziato alla fine il vicesindaco Filippo D'Aveni, solo perché non erano d'accordo con il suo disegno".

Si ritorna, insomma a parlare dell'ingresso del Partito Democratico in Giunta, avvenuto nell'estate del 2019, che pure Tolardo aveva spiegato a suo tempo come volontà di allargare la compagine per riunificare il centrosinistra. "Sono stati accordi sotto banco, nulla è stato fatto pubblicamente, con l'intento unicamente di dividersi candidature e poltrone", ha insistito Riggio. "L'ampliamento della maggioranza ha fatto sì che oggi a Nichelino governa chi ha perso le elezioni di cinque anni fa, cioé il Pd, mentre chi aveva vinto è stato relegato all'opposizione o è addirittura sparito".

Il 23 maggio il Polo delle Primarie sceglie il candidato

Di qui la conferma che l'ex sindaco non sosterrà Tolardo ("Non merita fiducia, nè appoggio nè voto" le sue parole taglienti), escludendo ogni possibilità di ricucitura del rapporto. Mentre domenica 23 maggio il Polo delle Primarie sceglierà tra Francesca Polvere, Sara Sibona e Alessandro Tessarin il candidato da schierare per il voto d'autunno.