La Torino-Ceres come filo conduttore che dal capoluogo porta alle valli di Lanzo: se ne parla con il Pd

Continuano le attività del PD con la seconda iniziativa congiunta dei circoli di Borgaro, Caselle, Ciriè, Mappano, Nole, San Maurizio e Venaria, dopo quella di un mese fa che ha visto la partecipazione del segretario provinciale Domenico Carretta e della vice segretaria regionale Monica Canalis, questa volta con varie novità, prima fra tutte l’allargarsi del numero di circoli partecipanti, con l’ingresso di Druento e delle Valli di Lanzo.

"In attesa che meglio si delinei lo scenario politico del partito a livello centrale con l’arrivo di Enrico Letta, ma soprattutto a livello regionale come discusso ampiamente la scorsa volta in vista delle elezioni del sindaco di Torino, i circoli hanno deciso di posticipare l’incontro previsto col segretario regionale Paolo Furia, sostituendolo con un argomento molto legato al territorio e di grande attualità: la ferrovia To – Ceres, il vero “fil rouge” che unisce i nostri Comuni, in virtù anche del fatto che il miglioramento della linea è una battaglia che il PD porta avanti da più di 10 anni", spiegano gli organizzatori

"L’incontro è stato fortemente voluto perché molto se ne sente parlare, ma ci sono ancora dubbi, perplessità e, perché no, semplice curiosità a poco meno di due anni con l’agognato collegamento con il passante ferroviario di Torino: chi gestirà la tratta, quanti treni all’ora saranno garantiti, verranno effettuate tutte le fermate, come cambierà la tariffazione? E inoltre: se Ciriè è confermata quale stazione porta, è pronta la città con un adeguato movicentro? Infine: le Valli di Lanzo sono una risorsa molto preziosa e la Torino-Ceres deve essere un volano proprio per mantenerle vive oltre che per rilanciarne il turismo, ci sono progetti per aumentarne la portata ripristinando i treni estivi? Queste sono solo alcune delle domande cui si cercherà di dare una risposta".

Se ne parlerà con Alberto Avetta, consigliere regionale PD e membro Commissione trasporti, venerdì 30/04 alle 18:30. Chi volesse partecipare potrà scrivere all’indirizzo mail per ricevere il link con cui collegarsi: “circolopd.caselle@gmail.com” o seguire la diretta Facebook.