I lavori "non essenziali" conquistano la piazza (virtuale) del Primo Maggio: comizi e musica in diretta dal Cinema Maffei

A un anno da quel Primo Maggio 2020 in lockdown, che aveva messo al centro la crisi del lavoro in piena pandemia, l'appuntamento con l'informazione e l'intrattenimento torna online, ponendo stavolta l'accento su una delle questioni più pregnanti dei vari Dpcm: quale lavoro è essenziale?

A organizzare la piazza digitale di Mondo Nuovo saranno, assieme al Comitato Arci Torino, Comunet - Officine Corsare Aps, LaComune, Dewrec Aps e Cinema Maffei Aps. Quest'ultimo ricopre il ruolo di protagonista d'eccezione, ospitando il primo evento del 2021 dopo l'avvio della sua riconversione, da ex sala a luci rosse a nuovo spazio culturale, con una programmazione originale e innovativa, rivolta sia al pubblico adulto e impegnato sia ai più giovani.

Secondo gli organizzatori, la gestione politica ed economica dell'era Covid ha scaricato gran parte della crisi sulle spalle di quelle categorie che si prendono cura della società: lavoratrici e lavoratori della sanità e dell'assistenza, della logistica, dell’agricoltura, della scuola, del terzo settore, ma anche della cultura, dell’arte, del cinema e dello spettacolo, della ricerca. Sono loro i grandi assenti dal dibattito pubblico e saranno loro i protagonisti dei comizi che animeranno, sabato, il corteo digitale trasmesso in diretta dal Maffei sui canali Facebook.

"Con questa iniziativa abbiamo voluto, ancora una volta, manifestare con forza il nostro supporto a tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno visto in quest’ultimo anno peggiorare le proprie condizioni di vita - afferma Andrea Polacchi, presidente del Comitato Arci Torino -. Daremo voce a tutte e tutti loro, con un focus al comparto culturale, artistico e all’associazionismo. Settori che nonostante l’emergenza non hanno mai smesso di praticare solidarietà e mutualismo, dimostrando di essere attori essenziali per lo sviluppo e la coesione sociale delle nostre comunità".

"L'iniziativa è un presidio per ricordarci che abbiamo un interesse generale da difendere: la dignità, il superamento di qualsiasi forma di sfruttamento - afferma Anita Marafioti di Comunet Officine Corsare -. Servono azioni collettive come questa per rimettere al centro del dibattito pubblico i diritti, affinché le manifestazioni di riconoscenza verso i lavoratori e le lavoratrici essenziali del Paese non siano di mera propaganda, ma si traducano al più presto nel riconoscimento di una retribuzione sufficiente e proporzionata, di tutele contro gli infortuni, di stabilità contrattuale, di un welfare capace di promuovere giustizia sociale e di genere".

Tra gli ospiti attesi dal mondo dello spettacolo, Bebo di Lo Stato Sociale e Roy Paci per Bauli in piazza e l'attore Ascanio Celestini.

Ecco il programma completo della giornata.

10 -12,30 Corteo digitale

“Radunare, criticare e celebrare”

ore 10,05

Introduzione

Anita Marafioti di Comunet-Officine Corsare

ore 10,10

Flash Mob nazionale

in diretta da Piazza Vittorio Veneto

Striscione “Essenziali sono i diritti”

Lancio della diretta dalla piazza

ore 10,25

Video introduttivo

ore 10,35

Ouverture

Prof.ssa Chiara Saraceno parla di

“Lavoro essenziale o non essenziale?”

ore 10,50

Comizi

“Rialziamo le teste”

in diretta dal Cinema Maffei

Tema: Lavoro essenziale

Intervengono, tra gli altri, Andrea Polacchi e Alice Eugenia Graziano per Fooding Alimenta la Solidarietà, lo Sportello Psicomunet di Comunet-Officine Corsare, Enrica Valfré, segretaria di Cgil Torino, il Coordinamento rider di Bologna con Riccardo Mancuso, l'insegnante e contributor per Il Manifesto Jacopo Rosatelli, Bebo de Lo Stato Sociale e Roy Paci per Bauli in Piazza, Gaia De Regibus per Il Coordinamento Chi si Cura di te?, Art workers Italia, FLAI CGIL Torino, i Fratelli De Serio, CGIL FILT Torino, Ascanio Celestini, Giusto mezzo con Anna Segre, Massimiliano Loizzi, Mediterranea con Leon Blanchaert, Flavio Utzei per Collettivo Mi riconosci?, Silvano Agosti per Cinema Azzurro e Adi Torino con Riccardo Treglia.