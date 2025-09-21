Alessandro Cattelan porta tutti nell'AI: doppia data da sold out al Colosseo

"Benvenuti nell'AI!": con questo titolo, che è soprattutto un invito, Alessandro Cattelan è pronto ad aprire la stagione del Teatro Colosseo. In programma due date, martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre, che sono già verso il sold out. L'AI di cui si parla è, ovviamente, l'Intelligenza Artificiale, che sarà grande protagonista in scena insieme allo showman.

Un debutto che unisce intrattenimento e riflessione: con il suo stile ironico e tagliente, Cattelan accompagna il pubblico in un viaggio dentro l’universo dell’intelligenza artificiale, tema che oggi attraversa le nostre vite, dai media alle relazioni personali. Monologo, musica e immagini si intrecciano in uno spettacolo che alterna leggerezza e profondità, portando sul palco sogni, paure e contraddizioni legate alla tecnologia.

Benvenuto nell’AI! conferma la capacità del conduttore e autore televisivo più amato d’Italia di trasformare il pensiero critico in intrattenimento, aprendo nuovi spazi di dialogo con il pubblico in una veste teatrale inedita.

Con queste due serate-evento, il Colosseo sottolinea la sua vocazione di “pop theatre”, un luogo capace di raccontare il contemporaneo attraverso linguaggi trasversali, intrecciando comicità e riflessione, leggerezza e profondità.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre, ore 20.30, tel. 0116698034, www.teatrocolosseo.it