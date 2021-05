Torino Spiritualità anticipa l'estate: "Siamo tutti desideranti in un periodo di mancanze"

Quest'anno Torino Spiritualità arriva prima del solito. Spazio di riflessione e di confronto tra coscienze, fedi, culture e religioni, la rassegna della Fondazione Circolo dei lettori torna dal 17 al 20 giugno per quattro giorni di lezioni, dialoghi, laboratori e letture.

Si parlerà di slanci ed emozioni, delle spinte inesauribili che ci abitano; delle aspirazioni che danno forma ai cambiamenti interiori; ma anche delle mancanze, del vuoto che talvolta inquieta ma che suggerisce anche nuove conquiste. “Desideranti” sarà il tema del festival, ispirato dal tempo che stiamo vivendo, per un’edizione tutta dedicata al desiderio come pungolo e impulso, come tensione che è nutrimento della vita stessa.

Lo spazio del festival sarà la città, con incontri dal vivo, tra letture, dialoghi, concerti e spettacoli, ma anche itinerari nella natura, laboratori, esperienze e meditazioni per una rassegna da vivere in tutta sicurezza. Ma non mancheranno gli eventi online, con voci italiane e internazionali.

"Abbiamo deciso di farci accompagnare dai primi cenni dell’estate - racconta la direttrice del Circolo dei lettori, Elena Loewenthal -, quando le giornate sono generose di luce, per dare voce al desiderio di ritrovare insieme il nostro spazio fisico. Per essere di nuovo vera presenza, per condividere speranze e attese, per ragionare su quel che è stato e quel che sarà di tutti noi".

Aggiunge Armando Buonaiuto, curatore del festival: "Mick Jagger aveva ragione a cantare I can’t get no satisfaction. Non c’è al mondo essere umano che possa dirsi pienamente appagato, colmo una volta per tutte. Ci sarà sempre qualcosa che manca, un’assenza che sollecita, una tessera del mosaico che ancora non si fa trovare... Ed è in questo spazio, struggente ma traboccante di tutti i “possibili”, che prende forma il desiderio. Desideranti, allora, siamo tutti noi. Noi che questa mancanza la abitiamo per natura, ma che sappiamo anche prendere lo slancio e puntare oltre, più in là o più su, verso l’altezza delle nostre aspirazioni".

Programma completo dal 27 maggio.