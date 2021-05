Chieri, presto aprirà uno sportello legale a tutela della cittadinanza

Istituire presso il Comune di Chieri un apposito “Sportello legale a tutela della cittadinanza”, come già avviene in altri Comuni, che fornisca gratuitamente ai cittadini informazioni nel complesso campo legale: è quanto prevede una Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Chieri e presentata dal consigliere di minoranza Luigi FURGIUELE (Gruppo Misto di Minoranza).



"Un importante risultato per Chieri e per Chieresi - commenta il consigliere Luigi Furgiuele -. La nostra città era carente di uno sportello legale gratuito per i cittadini, mentre ora mettiamo a disposizione dei nostri concittadini uno strumento di tutela, particolarmente importante in questo momento di difficoltà oltre che sanitaria anche economica e sociale. Sono soddisfatto di questo risultato, che, come dimostra l'approvazione all’unanimità, ha unito tutto il Consiglio comunale, maggioranza e minoranze, che ringrazio insieme al Sindaco e alla Giunta. Ulteriore soddisfazione nasce dal fatto che altre realtà sono interessate al nostro provvedimento, e mi hanno richiesto il testo della Mozione per proporla anche nei propri Comuni".