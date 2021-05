Tumore al seno, Chieri installerà le panchine rosa

Il Comune di Chieri istituirà una o più “panchine rosa” come segno di vicinanza alle donne che combattono contro il tumore del seno o che non ce l’hanno fatta e per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della ricerca: è quanto prevede una Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Chieri, e firmata dai consiglieri di minoranza Rachele Sacco (Progetto per Chieri-Salviamo l’ospedale insieme) e Tommaso Varaldo (Gruppo Misto Chieri).

"Ogni anno in Italia vengono diagnosticati 55.500 nuovi casi di tumore del seno, ed è importante che si tenga alta l’attenzione sulla prevenzione e sulla raccolta di fondi a sostegno della ricerca - spiegano i firmatari del documento -. Molti Comuni in Italia hanno scelto di colorare una o più panchine di rosa, e dal momento che Chieri si è sempre mostrata molto sensibile a tutte le iniziative volte a sensibilizzare la prevenzione contro i tumori e a sostenere la ricerca medica, abbiamo proposto di colorare di rosa una o più panchine nella nostra città, magari collocate in zone di maggiore visibilità ed in prossimità di luoghi dedicati alle donne. Sulla panchina potrebbero essere apposti nomi di donne chieresi o italiane di rilievo nella ricerca o decedute a causa di questo male, oppure una frase per invogliare alla prevenzione e a sostenere la ricerca, coinvolgendo anche associazioni locali o nazionali che operano nel settore".