Parella: parte l'appello per adottare Bimba, cagnolina nata con 3 zampe e rimasta orfana

Il quartiere Parella si mobilita per Bimba, una cagnolina rimasta orfana a causa della morte di entrambi i padroni, avvenuta durante lo scorso mese di gennaio. L'appello è stato condiviso sul gruppo Facebook 'Sei di Parella se' dalla presidente del comitato Torino in Movimento Federica Fulco.

Bimba ha una particolarità perché è nata con sole 3 zampe: “Le manca - racconta Chiara, promotrice della 'call' – un arto anteriore: ha 9 anni ed è una simil-pitbull ma è buonissima anche con i bambini; va d'accordo con i gatti ma non con gli altri cani, ha solo bisogno di molte coccole perché credo stia patendo la mancanza dei padroni”.

L'obiettivo è quello di trovarle una sistemazione in tempi rapidi: “Ora - prosegue - è stata affidata a una ragazza che se ne occupa, ma non può tenerla perché lavora tutto il giorno. La figlia dei suoi padroni deceduti, invece, sta per essere trasferita a Milano per lavoro. Forse riusciamo a evitare che finisca in canile trovando qualcuno che possa prendersene cura”.

Per informazioni è possibile contattare Chiara al numero 3519550443.