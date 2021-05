Primarie centrosinistra: candidati Lo Russo, Tresso, Lavolta e Boni. Pentenero si ritira

Sono al momento Stefano Lo Russo, Francesco Tresso, Enzo Lavolta ed Igor Boni a contendersi il titolo di candidato sindaco del centrosinistra per le Comunali di Torino. I primi tre hanno infatti presentato la propria candidatura, insieme al documento programmatico, entro le 15 di oggi, ora e giorno ultimo per dare la propria disponibilità.

Dopo mesi di campagna elettorale ha deciso invece di fare un passo indietro l'ex assessore regionale Gianna Pentenero. Boni si presenterà direttamente alle Primarie sostenuto da più Europa. Eventuali altri candidati di partiti della coalizione, che non hanno l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, hanno tempo fino al 23 maggio per farsi avanti. Tra questi i Moderati, che non hanno ancora deciso se presentare un nome, e l'area più a sinistra.