Covid, tre posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri, ma calano i ricoveri generali

Ci sono tre posti occupati in più, nelle terapie intensive del Piemonte rispetto alla giornata di ieri. Ma in generale, i ricoveri calano in tutta la regione. Sono questi alcuni dei numeri comunicati oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. I nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 sono 702 (di cui 27 dopo test antigenico), pari al 7,5% dei 9.377 tamponi eseguiti, di cui 3.815 antigenici. Gli asintomatici sono 285 (40,6%).

Con queste cifre, a Torino e provincia da inizio pandemia il numero dei contagi sale a 188.179 Torino. In tutto il Piemonte, invece, i ricoverati in terapia intensiva sono 203, mentre quelli non in terapia intensiva sono 2.034 (50 in meno rispetto a ieri).