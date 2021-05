San Salvario, due fermati per ricettazione: avevano con sé 3 borselli, 7 portafogli e la cover di un cellulare rubati

Lo scorso lunedì, attorno alle 8 e mezza del mattino, un uomo di 72 anni si è reso conto di essere stato derubato del proprio telefonino, avente una cover particolare, mentre era a passeggio fra le vie Silvio Pellico e Belfiore. Si è voltato e ha notato allontanarsi in direzione opposta, a passo svelto, un uomo di corporatura magra: non è però riuscito a fermarlo.

Un'ora dopo circa è arrivata al 112 la segnalazione di due soggetti che in Piazza Madama Cristina hanno asportato il portafogli dalla borsa di una signora. La volante del Commissariato Barriera Nizza ha effettuato accurate ricerche della coppia segnalata finché, alle 11.30, ha incrociato una quarantaduenne e un trentacinquenne di origini rom corrispondenti alle descrizioni diramate e li ha sottoposti a controllo. Il giovane aveva con sé un coltellino multiuso, un involucro contenente dei frammenti di crack, 3 borselli da donna privi di contenuto, 5 portafogli già ripuliti e 2 che invece contenevano ancora 25 e 100 euro. Infine, una cover per telefonini, esattamente uguale a quella oggetto di furto nella stessa mattinata in via Silvio Pellico. E’ verosimile che il cellulare rubato fosse stato venduto per l'acquisto di sostanza stupefacente.

I due complici, entrambi senza fissa dimora e con a carico precedenti specifici di polizia, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per ricettazione.