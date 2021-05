Arti performative, al via i nuovi bandi. Leon: "Vogliamo offrire sostegni pubblici a sempre più soggetti"

Lo scorso marzo la Giunta Comunale, su proposta dell'assessora alla Cultura Francesca Leon, ha approvato le Linee Guida per lo sviluppo e il sostegno delle Arti Performative 2021-2023, che raccolgono ed evolvono quanto è già stato realizzato nel triennio 2018-2020.

“Il Torino Arti Performative nasce con l'obiettivo di ampliare la platea dei soggetti che fruiscono di sostegni pubblici, di migliorare la qualità delle loro produzioni e facilitare la creazione di forti reti collaborative – afferma Leon - Il primo triennio di applicazione di questo nuovo modello di sostegno ci ha consentito di avviare e consolidare un dialogo fruttuoso tra Assessorato e realtà che operano in questo ambito. Dialogo che si è fatto più intenso, in questa difficile fase, rivelandosi fondamentale nella rielaborazione del nuovo TAP 2021-23. L'ascolto delle compagnie e degli artisti è stato un elemento che ha contraddistinto il lavoro dell’Assessorato in questi anni".

"Il loro contributo, le cui tracce si ritrovano nei contenuti dei documenti programmatici del prossimo triennio - conclude Leon -, ha fortemente influenzato la redazione dei bandi che oggi il Teatro Stabile pubblica, risultato di un lungo lavoro di raccolta e analisi dei bisogni, acutizzatisi con la pandemia che si è tradotto in azioni concrete e interventi puntuali”.

Nello specifico le nuove linee guida propongono di attivare strumenti in grado di offrire una maggiore flessibilità alle compagnie e riconoscere il valore dell'atto creativo e produttivo in sé, favorire la collaborazione e l'incontro tra domanda e offerta di spazi e servizi e implementare il lavoro della cabina di regia attraverso l'individuazione di attività utili a sostenere le arti performative nel territorio cittadino e lo sviluppo di progetti specifici.

I bandi, a cura del Teatro Stabile di Torino, sono pubblicati sul sito www.torinoartiperformative.it e scadono entrambi il prossimo 3 giugno.