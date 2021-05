Nichelino, in città arriva la fibra ottica ma le linee telefoniche del Comune non funzionano

Da ieri pomeriggio le linee telefoniche di molti uffici comunali a Nichelino non funzionano. I tecnici stanno lavorando per riattivarle al più presto. Fuori uso anche il centralino, sia per le chiamate in entrata sia per quelle in uscita.

Il disservizio (annunciato attraverso una nota comparsa sul sito web della Città), per un curioso scherzo del destino, avviene proprio quando l'Amministrazione annuncia di aver avviato, in accordo con Tim, un innovativo piano di cablaggio - con un investimento stimato di oltre 3 milioni di euro - per portare la fibra ottica in oltre 15 mila case, che consentirà collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit al secondo.

“Per vivere nel mondo attuale va superato il digital gap. Con questo intervento sarà più facile per tutti connettersi: cittadini e aziende”, ha spiegato il sindaco Giampiero Tolardo. "Abbiamo lavorato a stretto contatto con TIM per portare la fibra ultraveloce nelle zone cittadine che non erano ancora state raggiunte: in particolare arriviamo ad espandere la rete superveloce nella zona industriale cittadina”, ha aggiunto l'assessore all'Innovazione Tecnologica Antimo De Ruosi.

Nichelino è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, la nuova società del Gruppo Tim che ha l’obiettivo di realizzare la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento ‘aperto’ previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

Gli interventi per la realizzazione della nuova rete sono già iniziati in molte zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di collegare circa 15.000 unità immobiliari alla conclusione del piano.