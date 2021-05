Conto alla rovescia per il Giro 2021 dal Castello del Valentino, Cirio: "Da qui riparte l'Italia, noi pedaliamo per vaccinare" [FOTO]

Questione di giorni, quasi di ore. Poi il Giro d'Italia edizione 2021 prenderà a solcare le strade della Penisola, per riportare la passione in tutto il Paese a colpi di pedale. Ma a dare l'avvio sarà la prima capitale d'Italia, Torino, che insieme al Piemonte ospiterà le prime tre tappe che assegneranno la maglia rosa. Torino, ma anche Stupinigi, Novara, Biella e Canale.

Appuntamento fissato per il pomeriggio di dopodomani, sabato 8 maggio, con la prima frazione a cronometro che servirà sì a sgranare il gruppo, ma anche a lanciare un segnale che va oltre lo sport. E che si ripeterà fino alla ventunesima tappa, quella conclusiva, ancora una volta a cronometro e con il traguardo finale a Milano, come tradizione.









La vetrina del Castello del Valentino

Intanto, nella cornice del Castello del Valentino, si sono presentate al pubblico e alle televisioni internazionali le squadre che saranno al via a partire da sabato."Il Giro è sempre bello, ma soprattutto quest'anno - dice Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, chiamato sul palco a fare gli onori di casa -. Qui è nata l'Italia e da qui vogliamo celebrare la ripartenza. Anche qui stiamo pedalando: con le vaccinazioni che si stanno facendo anche oggi, fuori di qui".

[La sfilata delle squadre nella cornice del Valentino]





Cirio: "Colline e montagne per campioni, ma anche per turisti e appassionati"

Sport, ma non solo. Il Piemonte, insieme a Torino, vuole mettersi in vetrina sfruttando proprio la diretta nazionale. "Col Giro si vende turisticamente un territorio e Torino e il Piemonte - aggiunge Cirio -: con le sue colline e le sue montagne, è pronto ad accogliere sempre più turisti e atleti che vogliono conoscere il nostro territorio. Da qui sono arrivati tanti grandi ciclisti, ma anche tanti appassionati".