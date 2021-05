Esercitazione del Primo Reggimento Carabinieri Paracadutisti a Cumiana

Esercitazione del Primo Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania nelle zone limitrofe a Cumiana.

Alcuni Teams dell'Unità Paracadutisti dell'Arma e il Primo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Volpiano hanno effettuato circa duecento aviolanci per "verificare, sviluppare e implementare le capacità di riordino a paracadute aperto e infiltrazione occulta in aree ristrette, con la tecnica della caduta libera".

I risultati addestrativi/operativi - si legge in una nota dell'Arma - costituiranno un importante orientamento per la pianificazione, preparazione e condotta delle Operazioni del Reggimento Tuscania sia nel settore militare, in supporto, quale Forza per Operazioni Speciali (FOS), alle Forze Speciali della Difesa, che nel settore di polizia in supporto tattico all'Arma Territoriale e al GIS, l'Unità di Intervento Speciale (UnIS) controterrorismo.