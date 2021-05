La sindaca Appendino rivela: "La famiglia cresce, sarò di nuovo mamma"

Tra qualche mese non sarà più sindaca di Torino, avendo annunciato da tempo di non volersi ricandidare. Ma tra qualche mese Chiara Appendino sarà di nuovo mamma.

La prima cittadina è incinta e lo ha annunciato poco fa, sulla sua pagina Facebook, nel fare gli auguri in occasione della Festa della mamma. "Oggi è una festa della mamma un po' speciale per me. La famiglia cresce e tra qualche mese Torino avrà un piccolo cittadino in più, è un maschietto".

L'annuncio è stato accompagnato da una foto in cui Appendino è assieme al marito Marco, alla figlia Sara e ad un grosso orsacchiotto azzurro.