A Graziano Melano il prestigioso Eolo Award alla carriera

Nel corso della cerimonia on line dello scorso 6 maggio, Graziano Melano, storico socio fondatore del Teatro dell'Angolo e della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, ha ricevuto da Mario Bianchi il prestigioso Eolo Award alla carriera.

Ideatore ed ex direttore della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, Graziano Melano è stato attore e regista, docente universitario, membro del comitato mondiale dell'Assitej (presente in 60 Paesi), coordinatore di progetti europei. Nel corso della serata, in cui sono intervenuti gli Assessori alla Cultura della Regione Lombardia (Stefano Bruno Galli) e della Città di Milano (Filippo del Corno), hanno ricevuto i premi alla carriera i protagonisti delle origini dell'animazione e del teatro ragazzi italiano, nati a Torino negli anni '70.

Oltre a Graziano Melano, sono stati insigniti del titolo Loredana Perissinotto, Claudio Montagna e Remo Rostagno. Il premio del Teatro di figura, intitolato alla memoria di un altro torinese doc Giovanni Moretti, è stato assegnato a Claudio Cavalli. Menzione speciale al Lavoratore dello spettacolo, Massimo Bertoni.