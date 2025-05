Alessandro Preziosi, Giuseppe Cruciani, Tracy Chevalier, Zerocalcere, Ermal Meta: ecco chi c'è oggi al SalTo2025

Quarto e penultimo giorno di Salone del Libro di Torino. Dopo il successo di Salmo, Cecilia Sala, Antonello Venditti, Roberto Saviano e del Romance Pop Up, la kermesse si prepara ad accogliere migliaia di visitatori.

Tra gli ospiti più attesi Alessandro Preziosi, Serena Rossi, Tommaso Zorzi, Tracy Chevalier, Nino Frassica, Alessandro Barbero, Red Canzian, Zerocalcare, Giuseppe Cruciani ed Ermal Meta. Annullato per un improvviso impegno televisivo, l'incontro con Nino Frassica.

Ecco allora chi non perdere nella giornata di oggi:

Piazzale Oval ORE 10.45 - 11.45 — SALA VIOLA LUIGI MASCILLI MIGLIORINI E ALESSANDRO PREZIOSI La fine di un Regno. Tra ricerca storica e mise en éspace teatrale Con Wanda Marasco In collaborazione con Regione Campania Un viaggio nella memoria di un’Italia che cambia, dove il declino del Regno delle Due Sicilie segna il preludio dell’Unità d’Italia. A raccontare questo passaggio epocale, gli interventi di Luigi Mascilli Migliorini e la voce di Alessandro Preziosi che interpreta Il consulto, testo di Wanda Marasco.



Pad Oval ORE 11.00 - 12.00 — SALA ORO MASSIMO RECALCATI Autore di Uno diviso due (Feltrinelli) Cosa ci lega davvero a un fratello o a una sorella? Massimo Recalcati racconta con chiarezza e profondità le emozioni, le rivalità e l’amore che attraversano i rapporti fraterni.



Pad 1 ORE 11.00 - 12.00 — SALA ROSSA MAURO CORONA Autore di Il soffio del gallo forcello (Mondadori) Con Alessandro Milan Un viaggio nel tempo con il Mauro Corona di trent’anni fa, insieme al suo primo racconto uscito nel 1994. Una storia che racchiude le atmosfere e i temi che diventeranno il cuore della sua narrativa: il legame con la montagna, la famiglia, la natura. Questo incontro è parte della programmazione a tema ospitata di consuetudine nella Sala della Montagna.



Pad 1 ORE 11.45 - 12.45 — SALA ROSA MICHELANGELO PISTOLETTO E ANTONIO SPADARO Autori di Spiritualità (Marsilio) Con Francesco Monico Un maestro dell’arte contemporanea e un gesuita, esegeta rinomato e appassionato d’arte, dialogano sulla spiritualità, e sui temi della creatività, della fede e della necessità di costruire una pace che abiti il mondo.



Pad Oval ORE 12.15 - 13.15 — SALA ORO CORRADO AUGIAS Autore di La musica per me (Einaudi) Condividere la magia creata dalla musica, trasmettere gli intensi sentimenti generati dall’ascolto di una sinfonia o di un’opera lirica, descrivere la bellezza umana e artistica di un mondo unico. La musica per me è insieme l’autobiografia di un musicofilo appassionato e una dichiarazione d’amore per la sfuggente, affascinante arte dei suoni.



ORE 13.00 - 14.00 — SALA BIANCA ROY CHEN Autore di Il grande frastuono (Giuntina) Con Ilaria Gaspari Il nuovo romanzo di Roy Chen è la storia di Gabriela, di sua madre Noa e di nonna Tzipora, oltre che di un mondo su cui sta per incombere il Grande Frastuono. Chi riuscirà a uscirne indenne?



Pad 3 ORE 13.30 - 14.30 — SALA AZZURRA MILENA GABANELLI E SIMONA RAVIZZA Autrici di Codice rosso (Fuoriscena) Con Luciano Fontana In che condizioni versano gli ospedali italiani? Quanto è complesso prenotare una visita o gestire le cure di una malattia? Un’inchiesta sulla sanità pubblica italiana oggi, per comprendere come migliorare quello che un tempo era un sistema modello



Pad 1 ORE 13.30 - 14.30 — SALA ROSSA MATTEO LANCINI DIALOGA CON… VIOLA ARDONE E MAURA GANCITANO Crescere: ha ancora senso mettersi insieme? Le relazioni di amicizia e d’amore in adolescenza rappresentano qualcosa di sacro ed evolutivo, senza le quali non è possibile crescere. Come tutte le esperienze di questo tipo. sono però anche faticose e pericolose. In una società che esalta individualismo e autonomia, ha ancora significato impegnarsi per costruire legami stabili con l’altro? Piazzale 5 ORE 13.30 - 14.30 — PALCO LIVE RICK DUFER E WAD Autori di Nessuno parla a nessuno (Cairo) Con Willie Peyote. Dialoghi contro il vuoto di un filosofo e di un Dj radiofonico: una riflessione sul genere umano e sulla società Pad Oval



ORE 13.45 - 14.45 — SALA ORO ANTONIO CAPRARICA E SVEVA CASATI MODIGNANI Autore di Kate e la maledizione dei Galles e autrice di Lui, lei e il Paradiso (Sperling & Kupfer) Con Myrta Merlino Un incontro inedito e imprevedibile tra una delle scrittrici italiane più amate e un grande esperto di politica estera e in particolare di Royal Family. Due personalità vivaci a confronto sui rispettivi libri (e non solo).



Centro congressi ORE 14.00 - 15.00 — AUDITORIUM OMAGGIO AD ANDREA CAMILLERI A cento anni dalla nascita Con Alessandro Barbero, Luciano Canfora, Antonio Franchini, Antonio Manzini, Vanessa Roghi e Chiara Valerio Modera Stefano Salis In collaborazione con Sellerio Nel centenario della nascita di Andrea Camilleri, per onorare e rinsaldare il meraviglioso rapporto che il grande scrittore aveva con i suoi lettori, Sellerio ripropone, in una nuova collana dedicata, una selezione della sua straordinaria opera in cui ogni volume è introdotto dalle voci di alcuni tra i più lucidi scrittori e scrittrici italiani, che per l’occasione si uniscono nel rendere omaggio all’indimenticabile Maestro di Vigata.



Piazzale Oval ORE 14.00 - 15.00 — SALA VIOLA CHIARA TAGLIAFERRI Autrice, con Michela Murgia, di Morgana. Il corpo della madre (Mondadori) Con Matteo B. Bianchi Si conclude il progetto letterario e politico sulle “ragazze fuori dagli schemi” a cui Michela Murgia e Chiara Tagliaferri hanno dato vita nel 2019, attraverso un podcast di grande successo, diventato poi il primo libro dell’omonima serie. Al centro del capitolo finale è il corpo, come elemento plasmabile dell’identità, e la maternità nelle sue più intricate declinazioni.



Pad 2 ORE 14.00 - 15.00 — SALA AMBRA SERENA ROSSI L’arte della parola, tra letteratura e scena Con Titta Fiore In collaborazione con Regione Campania Da Mina Settembre di Maurizio de Giovanni a Il treno dei bambini di Viola Ardone, dal teatro alla musica: Serena Rossi è un’attrice fra le più popolari in Italia, che sa attraversare i molteplici linguaggi della cultura napoletana.



Pad 1 ORE 14.00 - 15.00 — SALA ROSA VIVIAN LAMARQUE Autrice di Trilogia dell’analista (Mondadori) Con Armando Besio In collaborazione con pordenonelegge.it Il processo analitico è centrale in Il Signore d’oro, Poesie dando del lei, Il signore degli spaventati, raccolte - insieme a una selezione di inediti - in un’ideale trilogia. Questo incontro è parte della programmazione a tema ospitata di consuetudine nella Sala della Poesia.



ORE 14.15 - 15.15 — ARENA BOOKSTOCK LA VERITÀ, VI PREGO, SUI FUMETTI Dietro le quinte della nona arte Con Arlen, Daniel Cuello, Giulio Macaione, Jacopo Starace, Yi Yang e Zerocalcare In collaborazione con Bao Publishing Un incontro collettivo con gli ospiti BAO del Salone per demistificare le scelte e le tecniche che, da fuori, fanno sembrare il fumetto un medium quasi magico, ma che in realtà ha regole e tecniche per coinvolgere profondamente chi legge, anche attraverso un momento di disegno collettivo dal vivo, per vedere come nasce quella magia!



Pad 3 ORE 15.15 - 16.15 — SALA MAGENTA FRANCESCA MELANDRI E YAROSLAV TROFIMOV Autrice di Piedi freddi (Bompiani) e autore di Non c’è posto per l’amore, qui (La nave di Teseo) Con Monica Perosino Due romanzi che raccontano l’Ucraina di ieri, per capire meglio quella di oggi. Nel primo, Francesca Melandri ripercorre la ritirata del padre nelle steppe ucraine tra il 1942 e il 1943 per riflettere sulla guerra che torna a lambire l’Europa nel presente. In quello di Trofimov, attraverso la storia della coraggiosa Debora Rosembaum, giovane ebrea ucraina, osserviamo la storia dell’Ucraina dagli anni trenta agli anni cinquanta, le grandi tragedie e i grandi cambiamenti che hanno dato forma a un popolo orgoglioso.



Pad 4 ORE 15.30 - 16.30 — ARENA BOOKSTOCK TOMMASO ZORZI Autore di Divina! (Mondadori) Icona di stile ed eccesso, e musa di D’Annunzio, Luisa Casati Stampa ha vissuto tra scandali e grandezza. In un gioco tra passato e presente, Zorzi intreccia la sua storia con quella di un personaggio contemporaneo, celebrando la libertà e il coraggio di vivere senza schemi.



Pad 3 ORE 16.00 - 17.00 — SALA AZZURRA MELANIA G. MAZZUCCO DIALOGA CON… TRACY CHEVALIER Arte: dipinti, arazzi, miniature, vetri, pittori, modelle nelle storie In collaborazione con Neri Pozza Con il suo romanzo La ragazza con l’orecchino di perla (Neri Pozza) Tracy Chevalier ha reso pop l’artista più raffinato del XVII secolo, Johannes Vermeer. Con lei, Melania G. Mazzucco curatrice della sezione dedicata all’arte, ragiona su certi quadri antichi, sul motivo per cui non smettono di interrogarci, sulla legittimità di reinventare il passato. Un riconoscimento speciale a Reale Mutua, Partner del Salone del Libro, per la presenza di questo incontro in programma.



Pad 1 ORE 16.15 - 17.15 — SALA AMBRA GIUSEPPE CRUCIANI Autore di Via Crux. Contro il politicamente corretto (Cairo) Con Roberto Parodi Una battaglia contro il politically correct imperante che, secondo Giuseppe Cruciani, sta avvelenando la società di oggi, limitando la libertà di espressione, e rischiando di condizionare la creatività e sopprimere l’individualità.



Pad Oval ORE 16.45 - 17.45 — SALA ORO MARCO TRAVAGLIO Autore di Ucraina Russia e Nato in poche parole (Paper First) Perché si parla del conflitto russo-ucraino solo dal 2022? Quanto è marcata l’influenza dell’America? Marco Travaglio ricostruisce la storia dell’Ucraina, da sempre a metà tra Europa e Russia, tra i postumi del nazismo e del comunismo.



Centro Congressi ORE 17.00 - 18.00 — AUDITORIUM ALESSANDRO BARBERO Autore di Romanzo russo (Sellerio) Con Giorgio Zanchini Chi si ricorda, oggi, che cos’era la Russia di Gorbaciov? Lo storico e scrittore Alessandro Barbero ricostruisce l’ultimo ambiguo decennio dell’Unione Sovietica unendo la suspense del racconto poliziesco e d’azione con le atmosfere del romanzo russo.



La pista 500 ORE 17.00 - 18.00 — LA PISTA 500 BY PINACOTECA AGNELLI ROBERTO SAVIANO Leggere il presente In collaborazione con Audible Da Le mani sul mondo a 650 al minuto, Roberto Saviano ci conduce in un viaggio audio alla scoperta delle parole chiave per leggere il presente ripercorrendo la sua esperienza di autore e narratore per Audible. Per l’evento è previsto l’uso di cuffie.



Pad 4 ORE 18.00 - 19.00 — ARENA BOOKSTOCK BARBASCURA X Autore di Il satiro scientifico. Mostrologia applicata (Mondadori) Con Claudio Di Biagio Articoli divulgativi, interviste, fumetti e pezzi comici su tutti i mostri veri, mitologici o semplicemente inventati che popolano il nostro pianeta e la nostra fantasia nella presentazione del nuovo numero della rivista di divulgazione scientifica di Barbascura X.



Pad Oval ORE 18.15 - 19.15 — SALA ORO ERMAL META Autore di Le camelie invernali (La nave di Teseo) Albania, 1995. L’amicizia tra due ragazzi, il loro desiderio di libertà; il loro conflitto tra due famiglie legate da segreti inconfessabili e da una tradizione oscura e ancestrale che stabilisce le regole della vendetta. Le camelie invernali segna il ritorno al romanzo di Ermal Meta.



Piazzale 5 ORE 18.30 - 19.30 — PALCO LIVE RED CANZIAN Autore di Centoparole (Sperling & Kupfer) Con Sara D’Amario Red Canzian, storico bassista dei Pooh, condivide i valori che hanno guidato la sua vita e la sua carriera, in una riflessione esistenziale che parte da cento parole care all’autore.



Pad 1 ORE 18.30 - 19.30 — SALA GRANATA NICOLETTA ROMANOFF Autrice di Come il tralcio con la vite (Rizzoli) Nicoletta Romanoff, volto amato del cinema italiano, racconta il suo viaggio più intimo tra dolore e speranza, fede e resilienza, in una biografia che scava nelle radici più profonde della sua vita personale.