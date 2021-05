Ruba una bici, ma è troppo piccola: non riesce a pedalare e prosegue a spinta. I poliziotti lo scoprono

Insospettiti da quanto appena visto, gli operatori hanno deciso di controllarlo. Questi, affannato, dichiara di aver appena acquistato la bicicletta a Porta Palazzo. Il mezzo si presenta come nuovo, con l’imballo in cellophane a proteggere i due parafanghi.

Durante la perquisizione, il 48enne viene però trovato in possesso di una tronchesina. Inoltre, in fase di accertamenti, è emerso come lo stesso avesse numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio. E' così scattata la denuncia per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate.