Riasfaltatura delle strade, Torino investe quasi 6 mln di euro: la mappa dei cantieri

Cinque milioni 800 mila euro per rifare strade, marciapiedi e parcheggi di Torino. La Giunta ha approvato questa mattina il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che prevede interventi straordinari di manutenzione e riqualificazione delle vie e piazze. Lavori che riguarderanno tutte le Circoscrizioni e avranno un importo medio di 400 mila euro.

Nel dettaglio nel centro verranno riasfaltati via Giolitti, alcuni tratti di corso Vittorio Emanuele, via Giulia di Barolo (da piazza Vittorio e corso San Maurizio) e corso Re Umberto (da corso Matteotti e via Arcivescovado), oltre al rifacimento di alcuni marciapiedi. Analoghi interventi in Circoscrizione 3 in via Brissogne, via Don Murialdo, via Osasco, corso Vittorio (da corso Inghilterra a corso Francia) e corso Trapani. Nell’ex Circoscrizione 8 verranno tappate le buche e rifatto il manto di corso Gabetti, via Belfiore, via Giardino, corso Fiume (da corso Moncalieri a piazza Crimea) e strada Comunale Val San Martino.

In zona sud - tra Santa Rita e Mirafiori - verranno riasfaltati via Ogliardo, via Castelgomberto, alcuni tratti di corso Orbassano e corso Sebastopoli, via Onorato Vigliani, via Pramollo, via Faccioli, corso Unità d'Italia e via Biglieri, mentre verranno rifatti i marciapiedi di via Guido Reni, corso Sebastopoli, strada Castello Mirafiori, via Rismondo, via Sapri e via Ventimiglia.

Restyling del manto stradale anche nelle Circoscrizioni 4, 5 e 6. Verranno interessate dai lavori alcune parti di corso Francia, corso Marche, via Livorno, via Reiss Romoli, corso Toscana, corso Vercelli, corso Novara e via Cecchi.

Previsto poi il rifacimento della carreggiata e del porfido in piazza IV Marzo e via San Domenico.