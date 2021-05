Extinction Rebellion, animali 'a rischio' davanti a Unicredit: "Basta investimenti su petrolio e combustibili fossili" [FOTO e VIDEO]

Sono specie a rischio estinzione. Proprio come l'uomo, se non si farà nulla per contrastare la distruzione del pianeta e dell'habitat in cui ci troviamo: ecco perché gli attivisti di Extinction rebellion si sono dati appuntamento in via Nizza, di fronte alla principale sede torinese di Unicredit, travestiti da quegli animali che più degli altri (e prima degli altri) potrebbero sparire dalla faccia della Terra. Ghepardi, leoni, pesci, ma anche "antenati" come i dinosauri.





Un sit-in che si è realizzato dopo che gli attivisti sono arrivati dalla fermata della metro e, in silenzio, si sono sistemati sugli scalini dell'entrata dell'edificio, distanziati. E questa volta è toccato a Unicredit dopo che nella manifestazione precedente (a inizio aprile) le attenzioni si erano concentrate sull'altro colosso bancario torinese, Intesa Sanpaolo. Nel mirino, quegli investimenti in settori ancora troppo legati al petrolio e ai combustibili fossili.