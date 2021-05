Luserna San Giovanni, marito violento tampona l'auto della moglie dopo un litigio e la fa finire fuori strada

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.

A Luserna San Giovanni, i militari della Compagnia di Pinerolo sono intervenuti martedì sera per un incidente stradale tra due auto. Giunti sul posto hanno accertato che un uomo di 33 anni aveva volontariamente tamponato la vettura nella quale viaggiava la moglie facendola finire fuori strada. La donna, una volta in ospedale, ha riferito ai carabinieri di essere stata costretta sotto minaccia di un coltello a subire delle violenze fisiche dal marito, prima di uscire di casa e venire inseguita in auto. L'uomo è stato bloccato ed è ora in carcere. La situazione si protraeva già da tempo, ma la donna non aveva mai trovato la forza di denunciare.